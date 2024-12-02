Рекрутер Быханов пояснил минусы серой зарплаты

До сих пор встречаются случаи, когда трудовые отношения между сотрудником и работодателем оформлены таким образом, что работник получает заплату в конверте. Рекрутер Владислав Быханов рассказал, какие риски несет подобная оплата труда. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что работодателю за серую или черную оплату труда последует финансовое наказание. Так, в рамках исполнения НК РФ, ему грозит штраф 20% от невыплаченной суммы налога, а также выплата всех недоначисленных сумм и пеня за просрочку.

По мнению эксперта, сотрудник также страдает от этого, поскольку зарплату получает исключительно на честном слове, также с нее не производятся уплаты НДФЛ, присутствуют низкие отпускные, больничные, низкие или отсутствующие отчисления в пенсионный фонд.

Он добавил, что в настоящее время многие сотрудники предпочитают переход на иные легальные схемы: договоры оказания услуг или договоры с ИП, с самозанятым – договоры ГПХ. При этом в ближайшее время маловероятно, что ситуация развернется опять в сторону «конвертов», потому что работодателю стало невыгодно обналичивать деньги.

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