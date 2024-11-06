Психолог Чапкевич рассказала о способах пережить расставание

Психолог и гештальт-терапевт Чапкевич Элеонора в беседе с RuNews24.ru дала практические советы о том, как пережить расставание и не зациклиться на неудачном опыте.

Завершение отношений для многих протекает тяжело: психика воспринимает это как утрату человека и разрушение картины будущего. По словам Элеоноры Чапкевич, нужно дать себе время и действительно прийти к свободе от отношений. Главное, чтобы мысли о бывшем партнере не влияли негативно на будущие значимые решения и моменты жизни. Добиться этого можно разными способами.

Во-первых, важно нарастить внутреннюю опору. Это помогают сделать на терапии. Специалист советует вести дневник эмоций, плакать, выплескивать все, что ощущается в моменте. Во-вторых, нужно завершить все дела, связанные с партнером. При общих детях важно разобраться с документами, четко обозначить дни встреч и другие детали.

Третий совет от психолога: попытаться принять ситуацию как она есть с точки зрения получения опыта. Далеко не на все можно повлиять, тем более невозможно перевоспитать человека.

«Итак, завершайте отношения полностью, сохраняя здоровье и не забирая место и ресурс у своей счастливой жизни. За расставанием всегда бывает встреча, и все у вас будет хорошо», — объяснила собеседница издания.

Стараться занять себя через силу, как заключает психолог, совет плохой. Важно прислушиваться к себе, настроению и дать организму передышку, если она нужна.

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