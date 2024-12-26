Психолог Черкасская назвала способы справиться со стрессом в новогодние праздники

В канун новогодних праздников, которые могут приносить как радость, так и тревогу, важно помнить о ментальном здоровье и проявлять заботу по отношению к себе. Психолог Ирина Черкасская дала ряд советов, которые могут помочь в это время. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, стоит помнить, что это всего лишь один день в году., который не должен становиться источником чрезмерного стресса. Кроме того, имеет смысл замедлиться.

Эксперт добавила, что не стоит забывать про приоритеты, необходимо заботиться о своем физическом и психическом здоровье, делать то, что действительно в удовольствие, не стоит бежать за трендами в ущерб себе, помнить о безграничном выборе.

По ее мнению, все же весьма важно, чтобы в суете дел и обязательств мы могли успеть насладиться данным моментом.

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