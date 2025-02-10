Психолог Дугенцова назвала причины того, что соцсети делают взрослых еще более одинокими

Современные соцсети стали неотъемлемой частью жизни людей, однако у многих пользователей они могут усиливать ощущение одиночества, поскольку постоянное пребывание в виртуальном мире не всегда заменяет полноценное живое общение. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, в отличие от подростков, для которых соцсети являются важным инструментом социализации, взрослые сталкиваются с разочарованием от поверхностного общения и иллюзии социального взаимодействия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в подростковом возрасте ключевым видом деятельности является интимно-личностное общение, неразделяемое на очное или онлайн, то взрослый человек уже все понял.

По мнению эксперта, депрессивные состояния у взрослых людей, непонимание себя, непонимание, что делать дальше, и понимание того, что необходимо все-таки очное общение, говорит о том, что соцсети вызывают ощущение одиночества, хотя, казалось бы, должны от него спасать. Однако, если люди хотят отношений, то на улице уже давно никто не знакомится. К тому же у многих людей сегодня весьма низкая самооценка, их не учили знакомиться, и они практически не общаются в реальном мире.

Она уточнила, что следует стараться организовывать себе какие-то хобби, ходить на квизы, вечеринки, бачату и в прочие секции с целью находить то общение, которое подходит, потому что определенному человеку не каждый человек подойдет, но при этом важно качественное общение.

Ранее она назвала причины нежелательности запрета детям сидеть в соцсетях.