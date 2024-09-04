Психолог Дугенцова назвала способы настроить ребенка на учебу после летних каникул

Лето является сезоном отдыха, приключений и беззаботности. Однако после долгожданных каникул возвращаться к рабочим будням или урокам бывает непросто. Психолог Дарья Дугенцова перечислила советы, помогающие плавно вернуться в рабочий ритм и с энтузиазмом встретить новый сезон. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, этим следует заняться заранее: выстраивать режим, а детям начинать употреблять в пищу ту еду, которую станут давать в учебном заведении.

Эксперт добавила, что люди также должны понемногу читать, заниматься рабочими процессами, заново тренировать саморегуляцию, продумывать план работы.

По ее мнению, после начала подобных действий психика постепенно станет подготавливаться, что поможет избежать стресса в процессе прихода на работу или на учебу.

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