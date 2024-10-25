Психолог Дугенцова пояснила важность наличия комнат для психологической разгрузки на работе

В нашей стране наблюдается рост спроса на оборудование для комнат психологической разгрузки в госучреждениях. Это, как правило, спортивные тренажеры, терапевтические кресла, ковры с эффектом звездного неба и прочее. Психолог Дарья Дугенцова дала положительную оценку данной тенденции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, эта инициатива является замечательной, поскольку если человек имеет на работе простую мысль о возможности пойти в любой момент и расслабиться, то напряжение уже спадает и работоспособность возрастает в несколько раз.

Эксперт добавила, что указанная мера отлично подойдет для тех профессий, у кого довольно много стресса на работе и где имеются жесткие дедлайны, а также специалистам, работающим с людьми.

Ранее она пояснила пользу одиночества.