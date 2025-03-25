Психолог Дугенцова заявила, что цвета оказывают влияние на нервную систему

Когда дело касается оформления интерьера в своем жилище, люди, как правило, ориентируются на личные вкусовые предпочтения. Однако современные тренды нередко диктуют ремонт в нейтральных белых или бежевых тонах. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, визуальное восприятие разных цветов оказывает прямое воздействие на нервную систему человека. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Она добавила, что при выборе палитры обоев человек должен учитывать не только свои вкусовые предпочтения, а также тот факт, как палитра станет оказывать влияние на его психоэмоциональное состояние.

По мнению эксперта, цветовая гамма воздействует на нервную систему через зрительную и лимбическую системы мозга. Так, яркие цвета вроде красного или оранжевого возбуждают и повышают тревожность, а синий и зеленый, напротив, успокаивают и снижают стресс, в свою очередь нейтральные и пастельные тона стабилизируют эмоции и не перегружают.

Она подчеркнула, что, таким образом, выбор цветового оформления в жилище является не только вопросом вкуса, а также и заботой о нервной системе.

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