Психолог Филатов рассказал о поведении подростков-фурри, требующего вмешательства

Молодежное движение фурри предполагает подражание животным: перевоплощение в них, копирование поведения и многое другое. Чаще это связывают с творчеством и развлечением, но иногда игры заходят слишком далеко. Врач-психотерапевт Денис Филатов рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» , когда родителям стоит вмешаться в увлечение ребенка.

Сама по себе часть субкультуры фурри безобидна. Многие проявляют креатив, подбирая костюмы или создавая их собственными руками, расширяют круг общения по интересам, и в целом, весело проводят время. По словам Филатова, есть и еще одна положительная сторона увлечением животным миром: это своеобразный способ решить какие-либо психологические проблемы, скованность, восполнить дефицит внимания или просто почувствовать себя комфортно среди людей, которые понимают.

Есть у этой медали и обратная сторона и о ней следует помнить прежде всего родителям подростоков-фурри.

«Тревогу нужно бить, когда это выходит за рамки определенной социализации. Когда подросток начинает активно это поведение проявлять не только в группе своих единомышленников, а в повседневной жизни везде», — считает Денис Филатов.

Важно уточнить, что фурри интересуются антропоморфными животными и полностью с ними себя не отожествляют. Гораздо больше вопросов возникает к териантропам, которые как раз более полноценно стараются влиться в животный мир. Впрочем, терианы более спортивно активны, интересуются местностью и природой, следовательно, и у них есть положительные стороны.

Ранее сообщалось, что представитель сообщества фурри ответил омбудсмену, сравнившую движение субкультуры с фетишизмом.