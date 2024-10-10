Психолог Голубева перечислила пять главных признаков мужчин-абьюзеров

Абьюзеры, как объяснила психолог, хорошие манипуляторы. Отношения они выстраивают на унижениях, оскорблениях и контроле половинки. При этом первое время такие очевидные красные флаги можно не заметить, либо оправдать на фоне сильной влюбленности.

По словам Голубевой, абьюзеры, как правило, стараются ограничивать свободу жертвы, делать ее зависимой, в том числе и финансово. При ограничении контактов агрессор добивается беспомощности пассии и одиночества, чтобы кроме него обратиться человеку было не к кому.

«Он может запрещать общение с друзьями и родственниками, следить за финансами и ограничивать передвижение. Также они применяют различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя ее чувствовать себя беспомощной и зависимой», – объясняет эксперт.

Эксперт подчеркнула, что любые проявления насилия, в том числе и физические, это повод обратиться за помощью к специалистам и бежать из травмирующих отношений.

Ранее сообщалось о других признаках, которые говорят о токсичности в отношениях.