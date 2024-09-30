Психолог Голубева рассказала про признаки, выдающие вундеркинда

Психолог консультативной службы по работе с детьми «Первая помощь» Майя Голубева рассказала RuNews24.ru , по каким признакам можно распознать вундеркинда и помочь ему реализовать таланты.

Исключительные таланты и способности даны не каждому, но во многом лишь потому, что родители не развивали детский дар ребенка с малых лет. Проблема современных родителей в попытке натаскать воспитанника на учебе, хотя как раз вундеркиндам тяжело дается обучение в школе. Главное — обратить внимание на другие увлечения. Чаще всего у самых умных детей их несколько.

«Вундеркинды быстро запоминают информацию, такую как столицы, числа, адреса и детали. Эти дети, как правило, начинают говорить, обучаться настольным играм и развиваться быстрее своих ровесников. Они могут проявлять глубокий интерес к определенным предметам или дисциплинам. Однако при всем этом вундеркинды иногда испытывают затруднения в общении с другими детьми из-за своего интеллекта», – объясняет эксперт.

По словам психолога, часто вундеркинды задают много сложных вопросов взрослым, понимают взрослые шутки, остро реагируют на неудачи, но обычно всегда заканчивают начатые дела. Легко осваивают музыкальные инструменты, часто рано начинают на них играть.

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