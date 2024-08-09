Психолог Хорс назвал причины приобретения жителями России смартфонов в золотой расцветке

За прошедшие полгода жители нашей страны приобрели на 150% больше смартфонов в золотом цвете, чем годом ранее. По словам психолога Михаила Хорса, рост популярности смартфонов в золотой расцветке свидетельствует об усталости людей от тренда на нейтральные цвета, доминировавшего в дизайне последние десятилетия, однако это может быть и своего рода манипуляцией маркетологов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что возвращение золотого и прочих ярких цветов в «мейнстрим» может являться признаком того, что людям надоели нейтральные блеклые цвета, и им хочется вернуться «туда, где жизнь яркая». Это своего рода циклическая история.

По мнению медика, это может быть и предвестником того, что мы возвращаемся в полную цветовую гамму, так как яркость цветов и разница между ними способствует личностному развитию.

Ранее сообщалось, что в Ярославле китайский смартфон Honor X8b взорвался во время зарядки.