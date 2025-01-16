Психолог Хорс пояснил опасность страха скоротечности жизни

Достаточно многие люди с возрастом начинают замечать, что их жизнь как бы ускоряется. По словам психолога Михаила Хорса, ощущение скоротечности возникает из-за дефицита новых впечатлений в жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что с целью «притормозить» время следует искать методы вырваться из повседневной рутины, причем для этого необязательно брать отпуск или выезжать на природу.

По мнению эксперта, чувство скоротечности жизни как таковое, особенно если оно сопровождается сожалением об упущенном времени. больше симптом, чем источник переживаний. Он может быть признаком кризиса среднего или пожилого возраста, ключевой чертой которых является страх смерти.

Он пояснил, что для того, чтобы изменить восприятие времени и «замедлить» его течение, необходимо вводить в жизнь побольше новизны. Сделать это можно даже в месте проживания, выполняя упражнение «я — турист», когда человек идет по городу и обращает внимание на все новое.

Ранее он перечислил причины возникновения иррационального страха за свое здоровье.