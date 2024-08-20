Психолог Рашевская рассказала об изменении голоса при депрессии

Психолог и тренер по речи Ольга Рашевская в интервью RuNews24.ru рассказала, как депрессивное состояние может сказаться на голосе, и почему так важно слушать и слышать собеседника.

Голос способен отразить внутренний мир человека и выражать истинные эмоции даже в состоянии подавления. Часто людей, сдерживающих слезы, предательски выдает именно голос. По словам Рашевской, наверняка узнать о депрессии нельзя, но можно ее заподозрить по ряду признаков.

«Голос депрессии, к сожалению, легко узнать. Он лишен энергии, звучит серо, тускло и монотонно, как будто ему не хочется говорить», – сообщила эксперт.

Обычно голос депрессивных людей вялый, лишенный жизни, тихий, такой, словно речь идет сквозь зубы. Нередко человек плохо идет на контакт и отвечает односложно. В эти моменты важно не прерывать диалог, позволить ему идти своим чередом, не вызывать у человека чувства одиночества. Специалист советует не обижаться, а постараться помочь ближнему, направить в сторону терапии. Возможно, что именно это заставит его почувствовать себя нужным и сделать шаг к излечению.

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