Психолог Хорс заподозрила у Камалы Харрис распространенный синдром

Кандидат психологических наук и писатель Михаил Хорс разглядел у кандидата в президенты США Камалы Харрис распространенный для современного человека синдром. Об этом он рассказал в беседе с RT .

Ходили слухи, что у Харрис — обладательница синдрома самозванца. Это когда человек достигает определенных целей, но считает, что просто повезло, он этого недостоин и это легко отберут. Однако психолог Михаил Хорс не уверен в таком диагнозе демократа. Он предположил, что у политика эффект Даннинга — Крюгера.

«Этот эффект описывает личности, профессионально неразвитые, не достигшие серьезных уровней компетенций, которые как раз в себе более уверены, чем глубокие эксперты. Я думаю, здесь выражение вот этого эффекта. Ее мнение, что она все заслужила и она звезда. Но поскольку она недалекая и не эксперт, то ее просто прячут, чтобы не обрушить рейтинги», — сказал эксперт.

Семейный психолог Олеся Покусаева отметила, что если синдром самозванца и есть, то он вполне может привести к нервным срывам. В случае, если она станет президентом, вокруг нее будет команда специалистов и все необходимое. Однако как человеку Харрис может оказаться очень тяжело принять новые обязанности и справится с ними.

Ранее сообщалось, что США продолжат антироссийскую политику вне зависимости от итогов выборов.