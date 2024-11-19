Психолог Ильина не советует вступать в споры с автохамами

В последние годы на российских дорогах наблюдается всплеск агрессивного поведения со стороны некоторых водителей, которых в народе прозвали автохамами.

Как отмечает психолог Анна Ильина, причин такого поведения может быть несколько, однако вестись на провокации специалист не рекомендует.

В комментарии изданию REGIONS Ильина рассказала, что многие автохамы проявляют агрессивность из-за неуверенности в себе и внутренней неудовлетворенности жизнью.

По ее словам, они стремятся «завоевать» дорогу и самоутвердиться за счет других водителей, часто выбирая автомобили премиум-класса как символ социального статуса. При этом такие водители могут позволять себе дерзкое поведение, уверенно меняя ряд и демонстрируя презрение к владельцам менее дорогих автомобилей.

Ильина советует не пытаться изменить поведение таких водителей, так как учить автохамов хорошим манерам себе дороже.

«Если вы видите, что позади вас автомобиль, который постоянно газует, дергается, мигает фарами, уступите, если есть возможность. Учить таких водителей хорошим манерам себе дороже», — отмечает Ильина.

Она подчеркнула, что это может помочь избежать эскалации конфликта и сохранить ваше спокойствие. Ильина добавила, что в условиях возрастающей напряженности на дорогах важно помнить о безопасности и избегать ненужных конфликтов.

Ранее специалист также рассказала, что агрессия за рулем автомобиля напрямую связана с качеством повседневной жизни человека.