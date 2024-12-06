Психолог Кичаев назвал способы пережить самый несносный день в году

Пятого декабря отмечался самый несносный день в году в силу переменчивости погоды, нестабильности атмосферного давления и долгого ожидания праздников. По словам психолога Александра Кичаева, эта дата находится крайне близко к Новому году, когда все итоги уже должны быть подведены, а старые долги решены и отданы, поэтому как раз в этот момент и происходит диссонанс: человек уже готовится к будущему, тем не менее сам застрял в прошлом. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что в этот период необходимо четко себя настроить на то, что скоро завершится сложный процесс в жизни и откроются новые возможности. Это своего рода промежуточный период между завершением и началом.

По мнению эксперта, тем, у кого сидячая работа, стоит прибегнуть к различным активностям, не забывать о правильном и сбалансированном питании, внести в рацион цитрусовые, которые хорошо поднимают настроение. Также положительное воздействие оказывает музыка, близкие люди.

Ранее он заявил, что онлайн-шопинг стал методом ощутить вкус жизни.