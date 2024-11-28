Психолог Кичаев считает, что онлайн-шоппинг стал методом ощутить вкус жизни

Бесконечный скроллинг по онлайн-магазинам стал методом времяпрепровождения и своего рода развлечением у миллионов жителей РФ. По словам психолога Александра Кичаева, для тех, кто не занимается саморазвитием на более глубоком уровне, подобный шоппинг становится методом ощутить значимость своей жизни. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что походы по театрам и по библиотекам требуют определенного уровня интеллекта, культуры, прочих ценностей в этой жизни. А онлайн-шопинг является нижним уровнем потребностей, поскольку дальше идет самореализация.

По мнению эксперта, через возможность покупки подтверждают себе, что могут что-либо позволить, ощущают свой статус, то есть это своего рода шопинг-терапия.

Ранее сообщалось, что свыше 70% жителей столицы выбирают онлайн-шопинг.