Психолог Кичаев пояснял желание связи мужчин в возрасте с юными девушками

49-летний режиссер Марк Горобец внезапно для фанатов решил жениться на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. По словам психолога Александра Кичаева, решение является «феноменом Лолиты», когда взрослый мужчина тянется к молодой, наивной девушке. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что для мужчин, выбирающих себе подобных партнерш, важна не только внешность, а также и возможность быть для девушки учителем. В отношениях с молодой женщиной они чувствуют себя сильными и уверенными, могут рассчитывать, что их жизненный опыт и знания станут восприниматься как нечто ценное.

По мнению эксперта, для ряда мужчин энергия молодой девушки ассоциируется с силой и свежестью, что дает возможность им чувствовать себя более живыми, как будто переживают вторую молодость.

Он подчеркнул, что в подобных отношениях девушка полностью зависит от мужчины: финансово, психологически и в быту.

Ранее депутат Милонов назвал «формой растления» помолвку режиссера Горобца с юной актрисой.