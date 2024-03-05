Психолог Кочетова предупредила о развитии цифровой деменции из-за гаджетов

Телефон отвлекает внимание человека от неприятных событий, стресса и переживаний. Однако у этой временной «блокировки» негативных эмоций есть множество минусов. О них подробнее в беседе с RT рассказала психолог Юлия Кочетова.

Постоянное использование гаджетов повышает риск развития цифровой деменции. Это также может привести к возрастанию тревожности и проблемам со сном. Специалист советует включать таймер, откладывать смартфон примерно за час до сна, не отвлекаясь на ленты новостей или соцсети.

Постоянное сидение в телефоне или планшете ведет также к проблемам с позвоночником, моторикой и сенсорным развитием. Особенно сильно они развиваются в положении сидя, например, если человек одновременно и ест и сидит в гаджетах. Это чаще всего можно наблюдать за детьми и подростками.

«Педагоги отмечают трудности в восприятии информации у детей, которые чрезмерно много используют гаджеты: ребенок привыкает следить за яркими и движущимися объектами (игры, видео, смайлики) и получать информацию небольшими частями (посты в социальных сетях, новости, обычно недлинные), в результате чего ему потом сложно удерживать внимание на статичном и неярком материале, например на длинных текстах», — отмечает психолог.

Виртуальные знакомства и общение также имеют как положительный, так и негативный эффект. С одной стороны человек чувствует себя комфортно и непринужденно, а связи развиваются более стремительно и насыщенно. С другой стороны, человек может утратить коммуникативные навыки. В случае с детьми это особенно серьезно, ведь они еще в процессе социализации. Кочетова напомнила, что люди должны жить полноценно и выходить в общество, для чего требуется ограничивать времяпровождение в телефоне.

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