Российским родителям рассказали, что взять с собой в полет с детьми

Россииянам напомнили, что взять с собой в полет во время путешествия с детьми, и как сделать их отдых безопасным. Об этом пишет «Газета.ру» .

Департамент развития туризма Минэкономразвития РФ публиковал памятку о полетах с детьми, напоминая о важных правилах. В первую очередь родителям советуют не забывать про важные документы, среди которых паспорт или свидетельство о рождении. При поездке за рубеж нужно взять загранпаспорт и обязательно проверить срок действия.

Далее следует приобрести билеты с выбором места. Детей до 18 лет не размещают у аварийных мест.

Важно позаботиться о туристической аптечке. Туда эксперты сервисов для путешествий и ведомство советуют сложить лекарства по индивидуальным запросам, а также на некоторые распространенные случаи. Например, препараты от тошноты, болей, несварения, аллергии и другие.

Для избежания непонятных ситуаций, стоит заранее изучить правила авиакомпании, которой будет осуществляться полет. Если ребенок маленький и с собой коляска, она должна соответствовать габаритам авиаперевозок. Сменную одежду, питание и мелочи можно сложить в ручную кладь.

Полезно будет иметь под рукой пустышку, жевательные конфеты и не шумные игрушки. Все это поможет отвлечь ребенка во время полета, сделать его более комфортным и успокоить.

И самое главное: с детьми нужно проводить беседу о правилах поведения и безопасности. Объяснить, как себя вести, если он потерялся, а также вложить памятку с контактной информацией (на английском и русском языках).

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