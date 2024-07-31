Психолог Кондрашина считает, что пополнение библиотеки фильмов расширяет кругозор

Пересмотр любимых кинофильмов и сериалов нередко становится утешением для многих, он вызывает приятные воспоминания и ностальгию. По словам клинического психолога Виктории Кондрашиной, многократный просмотр одних и тех же картин может оказывать на мозг положительное, и негативное влияние. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что повторный просмотр и вызывает чувство ностальгии, прежде всего у пожилых людей, переживание позволяет лучше понять свое прошлое, переосмыслить события, укрепить связь со своим поколением и народом, что помогает улучшению настроения, повышению мотивации и наполнению жизни положительными эмоциями.

По мнению эксперта, при просмотре знакомых до боли фильмов внимание человека снижается, он начинает отвлекаться на прочие дела или просто погружаться в свои мысли. В связи с этим важно превратить просмотр любимых фильмов в тренировку когнитивных функций, включая внимание. Кроме того, совместный просмотр и обсуждение сюжетов позволяют укрепить социальные связи, выразить эмоции и заметить ранее не подмеченные детали.

Она отметила, что важно регулярно пополнять библиотеку кино и сериалов разными жанрами, поскольку это способствует формированию новых нейронных связей, тренирует мозг и помогает защититься от развития деменции.

Ранее кинокритик Григорий Ноговицын заявил, что сериал Fallout стал отличной адаптацией видеоигры.