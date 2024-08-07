Психолог Кононов пояснил, почему холостяцкая жизнь является негативным трендом в современном обществе

По его словам, у холостяков среди плюсов - полная свобода, однако только в случае, если они живут отдельно от своей родительской семьи, а также возможность проводить свое свободное время с тем, с кем хочется, и так, как хочется, потому что нет обязанности перед кем-то отчитываться и ни у кого спрашивать разрешения пригласить друзей домой. Кроме того, это также и финансовая свобода и безотчетность, отсутствие расходов на других и прочее.

Эксперт пояснил, что среди минусов — отсутствие семьи и ощущение одиночества, прежде всего в сложные периоды жизни, когда необходима поддержка, забота и внимание со стороны родных и близких. Кроме того, имеется при подобном образе жизни и риск финансовой нестабильности в случае получения травмы или увольнения, поскольку в подобных случаях придется рассчитывать только на себя.

По его мнению, у холостяков имеется и дефицит общения с близкими людьми, а также еще одним минусом является то, что такого человека регулярно осуждают со стороны окружающих, порицающих холостяцкую жизнь и нежелание мужчины создавать семью.

Ранее знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала нашему интернет-изданию, как избавиться от венца безбрачия.