Психолог Липкина раскрыла, почему лентяи часто становятся успешными и знаменитыми
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Известный американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в школе много ленился, а математика казалась ему неинтересной. По его словам, чем меньше он прилагал усилий, тем лучше ему давалась учеба. Об этом он рассказал в подкасте Unconfuse Me.
Бизнес-психолог Анна Липкина объяснила, почему ленивые ученики зачастую становятся успешными и знаменитыми.
«Ленивые люди часто бывают креативными и изобретательными. Вместо того, чтобы идти по правилам и заучивать школьные параграфы, они ищут способы обойти систему. При этом они делают все хорошо с первого раза, потому что им лень переделывать», — рассказала Липкина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт подчеркнула, что такой подход помогает ленивым людям сфокусироваться на самом важном. Они хорошо расставляют приоритеты, качественно выполняют главные задачи, а менее важные стремятся делегировать.
«Но не стоит забывать про ошибку выжившего. Мы часто обращаем внимание только на успешные примеры. Многие ленивые люди добились высот, но большинство из них так и лежат на диванах. Чаще всего успешными становятся прилежные ученики, но их истории не привлекают нас так сильно, как истории лентяев», — предостерегла Липкина.
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