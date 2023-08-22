Психолог Липкина раскрыла, почему лентяи часто становятся успешными и знаменитыми

«Но не стоит забывать про ошибку выжившего. Мы часто обращаем внимание только на успешные примеры. Многие ленивые люди добились высот, но большинство из них так и лежат на диванах. Чаще всего успешными становятся прилежные ученики, но их истории не привлекают нас так сильно, как истории лентяев», — предостерегла Липкина.