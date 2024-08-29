Психолог Малышева считает, что Дуров выбирает моделей в спутницы на фоне внутренней неуверенности

Ситуация с задержанием Павла Дурова в парижском аэропорту не только всколыхнула интерес к его персоне, а также и вынесла на суд общественности подробности его насыщенной личной жизни. Сразу две девушки модельной личности рассказали о своих претензиях к основателю Telegram. Психолог Наталья Малышева пояснила, почему бизнесмен выбирает таких роковых красоток. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, все эти всплывшие подробности не делают чести программисту. Такое поведение свойственно тем, кто стремится создать образ миллионера и плейбоя в глазах окружающих. Это своего рода отношения «для картинки» с девушками, часто неотличимыми друг от друга, редко когда перерастают во что-то серьезное, поскольку у мужчины нет такой цели.

Эксперт подчеркнула, что Дуров раскрылся как человек поверхностный и весьма инфантильный. Это мультимиллионер, который не готов нести ответственность за свои поступки, избегает любого рода привязанностей, не только в личных отношениях, но и в быту. Он ведет сверхзакрытый образ жизни.

Ранее блогер Стас Васильев заявил, что Дуров может совершить экстравагантную выходку.