Психолог Мелехин рассказал о развитии синдрома слепоты на лица

Когнитивно-поведенческий терапевт и сомнолог Алексей Мелехин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что такое прозопагнозия, известная как синдром слепоты на лица.

Прозопагнозия — это расстройство восприятия лица, своего или чужого. Человек, как правило, перестает узнавать черты, запоминать внешность, хотя способен узнавать многие предметы как раньше. Однако это просто плохая память на лица, а более серьезное состояние.

Лицевая агнозия опасна тем, что человек с трудом узнает других, даже самых близких. Ему помогает голос, походка, форма, но не лицо. Все это формирует в больном тревогу, так как ему постоянно мерещиться нечто чужое. Все это способно привести к психозу и ряду шизофренических расстройств.

Чаще всего агнозия и прозопагнозия начинаются после тяжелых операций на головном мозге. Бывает, что ухудшение происходит постепенно или как раз начинается с провалов в памяти. Когда человек видит, понимает, но не может вспомнить, где встречал человека. В обоих случаях важно пройти обследование и получить лечение, так как провалы и искажения нередко ведут к замкнутости, стеснению и избегающему типу поведения.

По словам врача, нужны неврологическое и нейропсихологическое обследования, которые в перспективе при грамотном лечении помогает улучшить качество жизни.

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