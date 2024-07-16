Психолог назвала симптомы выгорания на работе

В 2024 году психологи по всей стране сообщают об эпидемии профессионального выгорания. Люди теряют интерес к своей работе и перестают испытывать эмоции. Бизнес-психолог Мария Роженко рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как распознать первые признаки расстройства и защитить психику.

Профессиональное выгорание может наступить как из-за внешних глобальных стрессов, так и из-за внутренних глубоких переживаний. В запущенном виде это расстройство приводит к тому, что человек начинает с равнодушием относится к своей работе и жизни. Его ничего больше не радует и не мотивирует. Предшествует этому состоянию эйфория.

«Человек начинает испытывать много ярких эмоций от нового места работы или проекта, вкладывает всего себя сверх меры, остается на добровольные переработки и так далее. После этой фазы наступает апатия. И если запустить это состояние, не работать с ним, то можно получить психосоматические осложнения здоровья», — пояснила Роженко.

На первом этапе выгорания человек может сам помочь себе, поумерив пыл. Также руководители и коллеги могут напомнить о нормах, если есть соответствующая корпоративная культура. Из состояния апатии человека может вытащить либо психолог, либо поддержка друзей.

«Чтобы не допустить профессионального выгорания, нужно соблюдать график работы. Ограничение на восемь часов в день придумали не просто так. Еще нужно регулярно отдыхать, планировать это время. Поход в театр или спортзал — не тот вид отдыха, который спасет от выгорания. Разрешите себе час просто полежать на диване, посмотреть старый фильм. Нужно дать мозгу отдохнуть, чтобы он не воспринимал новую информацию, не принимал никаких решений, а восстановился» — заключила Роженко.

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