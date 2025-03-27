Психолог Морозова назвала причины растущего желания у женщин развестись

В РПЦ заявили, что в нашей стране чаще разводятся по инициативе женщины. Психолог Наталья Морозова рассказала, почему с желанием расторгнуть брак чаще выступают именно женщины. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, свою роль сыграл технический прогресс. Раньше мужчины и женщины очень дополняли друг друга, а сегодня у женщины имеется множество помощников в виде техники, поэтому больше свободного времени на развитие.

Психолог добавила, что раньше у женщины ключевой задачей была рождение детей, а сегодня наблюдается лояльность общества к этому.

По мнению эксперта, именно второй или третий брак бывает более устойчивым.

Ранее экономист Колташов пояснил, почему семья в России стала роскошью.