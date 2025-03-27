Психолог Морозова назвала причины растущего желания у женщин развестись
Психолог Морозова: технический прогресс повлиял на роль женщины в обществе
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В РПЦ заявили, что в нашей стране чаще разводятся по инициативе женщины. Психолог Наталья Морозова рассказала, почему с желанием расторгнуть брак чаще выступают именно женщины. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, свою роль сыграл технический прогресс. Раньше мужчины и женщины очень дополняли друг друга, а сегодня у женщины имеется множество помощников в виде техники, поэтому больше свободного времени на развитие.
Психолог добавила, что раньше у женщины ключевой задачей была рождение детей, а сегодня наблюдается лояльность общества к этому.
По мнению эксперта, именно второй или третий брак бывает более устойчивым.
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