Психолог Морозова определила качество людей, которых трудно обмануть

По словам психолога Натальи Морозовой, никто из нас не застрахован от обмана на 100%, однако ряд людей имеют качество, помогающее не стать жертвой лжи или надувательства. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что ключевым качество, дающим иммунитет против обмана, является критический ум.

По мнению эксперта, в окружающем нас инфопространстве, в зависимости от эпохи, начиная с литературы и прессы, и вплоть до телевидения и Всемирной паутины, обмана хватает. А критический ум в такой ситуации все-таки помогает человеку оценить ситуацию. Однако им обладают 5-10% людей во всем мире.

Она подчеркнула, что в целом развивать критическое мышление сложно, однако нужно и не только чтобы противостоять телефонным злоумышленникам.

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