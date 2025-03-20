Психолог Наумова пояснила необходимость в отношениях исследовать разность друг друга

В отношениях между людьми нередко возникает ситуация, когда их взгляды на жизнь, мировоззрение, воспитание или жизненные приоритеты могут быть диаметрально противоположными. При этом два человека, имея противоположные взгляды, влюбляются или ощущают эмоциональную связь, создают семью, встает вопрос: как научиться жить в гармонии. По словам психолога Натальи Наумовой, указанные ситуации могут быть сложными, однако при наличии искренних чувств они вполне разрешимы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что всегда имеется шанс на сохранение отношений, если для этого существуют искренние чувства и открытость к изменениям. Данный процесс может быть долгим и требует работы обоих партнеров, готовых исследовать не только собственные эмоции, а также и подходы к жизни друг друга.

По мнению психолога, если пара не готова или не имеет необходимый объем сил для преодоления своих различий, то отношения рискуют перерасти в невротические. В таком случае важно понять, почему люди переживают и поддерживают свои переживания, не давая себе получить то, что они действительно желают.

Она подчеркнула, что для таких людей особенно важен вопрос самосознания.

Ранее она перечислила невидимые причины и симптомы тревожности.