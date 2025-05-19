Психолог Наумова пояснила опасность публичных предложений руки и сердца

Актер Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца своей девушке Зое Фуць перед футбольным матчем в рамках тура Российской премьер-лиги. По словам психолога Натальи Наумовой, тем не менее девушкам необходимо быть осторожнее с женихами, делающими демонстративные предложения руки и сердца. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она подчеркнула, что публичное предложение о замужестве может свидетельствовать о психопатии у мужчины, а также об иных проблемах с психикой, склонности к алкоголизму, а не о сильной влюбленности, как кажется девушкам.

По мнению эксперта, также демонстративное предложение руки и сердца ставит девушку в неловкое положение, то есть она способна стесняться и испугается дать отрицательный ответ.

Она отметила, что мужчины, склонные к подобным жестам, могут кардинально измениться со временем. Таким образом, он может превратиться совсем в другого человека, с кучей зависимостей, стать неуправляемым.

Ранее сообщалось, что актер Деревянко сделал предложение возлюбленной на стадионе «Динамо».