Психолог назвал количество сектантов в России

По оценкам, количество граждан России, вовлеченных в секты, колеблется в широком диапазоне: от полумиллиона до нескольких миллионов. Социальный психолог Михаил Вершинин полагает, что наиболее вероятная цифра — около полутора миллионов. Под этим числом эксперт подразумевает верующих в разнообразные культы. В своем интервью «Ленте.ру» он рассказал о сектах и об их влиянии на общество.

Вершинин указал на сложность точного подсчета сектантов из-за отсутствия официальных статистических данных. Он отметил, что ведение такой статистики затруднено из-за большого количества и разнообразия культов. В качестве примера он привел движение анастасийцев, вдохновленное серией книг Владимира Мегре, которое насчитывает более 145 поселений с потенциально различающейся идеологией.

Психолог пояснил, что поэтому определить общее количество приверженцев культов в России крайне сложно. Он рассказал об исследовании саентологических структур в России, в котором сравнивались их филиалы и направления с европейскими аналогами. Результаты показали, что российские структуры не уступают европейским, что позволило предположить наличие более 100 тыс. саентологов в стране.

Вершинин также обратил внимание на рост популярности инфоцыган и инфлюенсеров, чьи методы, по его мнению, схожи с контролем лидера над последователями. Он подчеркнул, что они представляют не меньшую опасность, чем деструктивные культы, и могут нанести вред как психическому, так и материальному благополучию, вплоть до самоубийства.

По словам Вершинина, инфоцыгане оказывают такое же негативное воздействие, как и пропаганда Таро, раскрытие чакр и дыхание маткой, и, следовательно, могут быть не менее опасны, чем деструктивные культы.

Психолог подчеркнул, что в секту может попасть любой человек, хотя существуют категории людей, более подверженные этому риску, например, те, кто недавно пережил потерю или тяжелое потрясение. Кроме того, он считает, что людей с негуманитарным образованием легче завербовать, так как их картина мира более гибкая.

