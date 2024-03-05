Психолог Немова объяснила постоянное одиночество Бузовой, Самбурcкой и Волочковой

Ольга Бузова пережила нелегкий брак с футболистом Дмитрием Тарасовым и его уход к другой, а также неудачные отношения с блогером Давидом Манукяном. Это лишь два примера романов певицы, которые не привели ни к чему. А тем временем поющая телеведущая призналась, что хотела бы крепкую и счастливую семью. По какой-то причине Бузовой везет только с карьерой. Впрочем, недавно звезда призналась, что у нее кто-то есть и увлечение серьезное.

Психолог предположила, что всеобъемлющее чувство любви у Бузовой идет от матери. Однако найти того, кто даст певице столько чувств и эмоций действительно ярко, очень сложно. Ведущей важно найти кого-то, кто раскроет ее роль именно любимой женщины. То есть, артистке постоянно важны знаки внимания, комплименты, поступки. Бузова пытается показать мужчинам свою лучшую сторону, но они быстро от этого утомляются. Немова уверена, поп-артистка уже проделала огромный путь любви, но способна отстоять свои границы, не следуя слепому «хочу».

Однако перечисленное сложно сказать о балерине Анастасии Волочковой. Танцовщица перешла от олигархов и бизнесменов на людей из класса попроще. Среди ухажеров чаще стали появляться банщики, водители и другие рабочие. Ничем серьезным это не кончилось, а от любовников Волочкова, по ее собственную признанию, уходила из-за давления собственной матери. Несмотря на множество неудачных романов балерина мечтает о браке, любви и семье.

Психолог назвала Балерину 40-летним подростком, который задержался в своем кризисе на фоне отношений с матерью. Это привело к неспособности построить здоровые отношения. Звезде нужна крепкая опора, практически отцовская. Многие проблемы балерины оголяются также из-за проблем с алкоголем.

Романы актрисы Настасьи Самбурской обычно были короткими. Только белорусский актер Кирилл Дыцевич стал мужем звезды, и то, на два месяца. Как отметила психолог, по актрисе видно демонстрацию нарочитой сексуальности, хотя многие травмы Самбурская уже проработала. «Смотри, но не трогай»: так специалист описала модель поведения звезды с противоположным полом. Это способ защитить себя от мужчин, а не привлечь их. С точки зрения психологии Самбурская идентична, целостна, не слишком акцентирована на себе.

Ранее сообщалось, что Бузова решила назвать своего сына в честь первой любви.