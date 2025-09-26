Психолог объяснил причины раздражения на «идеального» партнера

Раздражение, которое может вызывать партнер с безупречным поведением в отношениях, имеет психологическое объяснение и связано с феноменом реактантности (реактивного сопротивления). По мнению экспертов, такое поведение является защитной реакцией на ощущение угрозы личной свободе.

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что избыточная правильность партнера может восприниматься как давление, вызывая внутренний протест и желание отстоять личное пространство.

Еще одной причиной является бессознательная тяга к привычным, хотя и деструктивным, моделям поведения, усвоенным в детстве. Если близость в прошлом ассоциировалась с конфликтами, то спокойные и ровные отношения могут подсознательно казаться подозрительными, провоцируя на создание искусственного напряжения.

Специалист также отмечает феномен обесценивания «слишком правильного» партнера, когда его безупречность подсветит собственные несовершенства человека, вызывая раздражение. Кроме того, отношениям может угрожать рутина и скука, вызванная отсутствием новизны и эмоциональной динамики.

В качестве рекомендаций психолог советует открыто проговаривать свои чувства, договариваться о «праве на несовершенство» для обоих партнеров и целенаправленно вносить в отношения элементы новизны через совместные активности и впечатления. Ключевым фактором является создание среды, где допустимо быть собой, а не соответствовать навязанному идеалу.

