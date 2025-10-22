Психолог объяснил, зачем женщине карьера при финансовой поддержке партнера

Даже при наличии финансовой поддержки со стороны партнера профессиональная деятельность остается важным инструментом психологического благополучия для женщин. Психолог Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru выделяет несколько ключевых причин, почему карьера необходима вне зависимости от материального положения.

Так, по словам эксперта, социальное общение в коллективе удовлетворяет фундаментальную потребность в эмоциональных связях, особенно значимую в женских сообществах, где происходит обмен опытом и поддержка. Интеллектуальная активность на работе предотвращает когнитивное снижение, поскольку домашние обязанности редко обеспечивают достаточную умственную нагрузку для поддержания памяти, внимания и аналитических способностей.

«Люди, особенно женщины, идут на работу, чтобы общаться с другими, чтобы почувствовать себя частью коллектива, расширить свои круги общения», — отметил специалист.

Профессиональная среда создает постоянные вызовы, стимулирующие развитие навыков и предотвращающие сужение круга интересов. Для женщин, ориентированных на самореализацию, работа становится платформой для демонстрации компетенций и творческого потенциала, что напрямую влияет на самооценку и ощущение значимости. Альтернативой может служить активная социальная жизнь, путешествия и системное самообразование, однако структурная профессиональная деятельность обеспечивает более стабильные условия для развития.

Специалист подчеркивает, что окончательное решение должно учитывать индивидуальные потребности, но сохранение социальной и интеллектуальной активности является обязательным условием психологического здоровья вне зависимости от выбранного формата занятости.

