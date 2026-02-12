Психолог объяснила, как курсы «быстрого заработка» воздействуют на мышление людей

Обещания быстрого и гарантированного дохода, а также обучающие программы, сулящие резкий финансовый рост за короткий срок, воздействуют на людей через несколько устойчивых психологических механизмов целеполагания. Об этом « Газете.Ru » сообщила психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По ее оценке, один из ключевых приемов — создание ощущения предельной простоты и конкретности результата. Сложные и долгосрочные задачи вроде достижения финансовой самостоятельности подменяются короткими и измеримыми целями с четкими цифрами и сроками. Такая схема снижает тревожность из-за неопределенности и формирует у человека ощущение понятного плана, из-за чего ослабевает критическая оценка предложений.

Еще один используемый механизм — искусственное формирование среды поддержки. Образовательные платформы, закрытые чаты и «наставники» создают эффект коллективного движения к успеху. Внутри таких сообществ, по словам специалиста, часто поощряется безусловная вера в методику, а скепсис подавляется, из-за чего формируется замкнутое информационное пространство.

Также применяется подмена реального развития простым потреблением продукта. Пользователю предлагают последовательность платных модулей и дополнительных опций, представляя каждую покупку как новый этап продвижения. В результате сам процесс приобретения курсов начинает восприниматься как движение к цели, хотя практические навыки могут не формироваться.

Отдельно эксперт отметила эмоциональные «качели»: сначала участникам создают состояние воодушевления и легкого успеха, а затем при столкновении со сложностями им внушается личная вина и предлагается купить следующий уровень обучения. По мнению психолога, такая модель удерживает человека в системе и стимулирует новые траты за счет его стремления добиться результата.

