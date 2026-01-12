Психолог объяснила, как легко вернуться в рабочий ритм после отдыха

После долгих праздников и каникул привычный рабочий ритм часто кажется непосильной ношей. Переход от беззаботного отдыха к плотному графику и ответственности дается непросто, отнимая силы и мотивацию. Практикующий психолог Ольга Лифарь в комментарии Argumenti.ru объясняет , что такое состояние закономерно — оно вызвано резкой сменой режима, информационной перегрузкой и давлением накопившихся задач, к которым мозг успел отвыкнуть.

По ее словам, чтобы мягко вернуться в рабочее русло, не подвергая себя лишнему стрессу, нужно начать с простого планирования. Составленный утром список приоритетных задач помогает структурировать день и избежать паники перед объемом дел. Не менее важно создать вокруг себя комфортную среду: порядок на столе, приятное освещение и свежий воздух помогут сосредоточиться. Когда напряжение нарастает, на помощь приходят короткие техники релаксации — несколько минут медитации или дыхательных упражнений способны восстановить эмоциональный баланс.

Эксперт добавила, что ключевым элементом адаптации становится и физическая активность, даже в минимальном формате. Короткая прогулка в обеденный перерыв улучшает кровообращение и поднимает настроение, становясь естественным противовесом умственной усталости. Не стоит замыкаться в себе — живое общение с коллегами, обсуждение планов и небольших успехов помогает почувствовать себя частью команды и разделить нагрузку.

По ее мнению, при следовании этим шагам возвращение к работе превращается из стрессового марафона в управляемый процесс. Итог такого подхода — не просто выполненный план задач, а сохраненные ясность мыслей и позитивный настрой, которые становятся лучшей профилактикой выгорания после долгого отдыха.

