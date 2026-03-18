Психолог объяснила, когда чат-бот бесполезен при хандре

Когда накатывает осенняя хандра или просто портится настроение, многие из нас сегодня идут не к друзьям или психологу, а к самому доступному собеседнику — чат-бот. И, как ни странно, в этом есть рациональное зерно. Психолог Алена Савюк в интервью радио Sputnik объяснила , что цифровые помощники действительно могут стать первой ступенькой к душевному равновесию, но только если четко понимать границы их возможностей.

По ее словам, сильная сторона искусственного интеллекта — не в эмпатии, а в структуре. Чат-бот умеет задавать правильные наводящие вопросы, помогая человеку сформулировать, что именно он чувствует. Он может предложить простое дыхательное упражнение или, что не менее важно, выступить в роли дневника самонаблюдения. Пролистывая переписку за неделю, пользователь вдруг с удивлением замечает: хандра длится уже две недели, а не пару дней, как казалось в моменте. Это осознание само по себе ценно и может подтолкнуть к более серьезным шагам.

Более того, существуют исследования, показывающие, что грамотно выстроенный диалог с ИИ способен снизить уровень дистресса и даже ослабить депрессивные симптомы. Однако Савюк предупреждает: эти данные касаются легких состояний и не работают в кризисных ситуациях. Особенно если интегрировать в такого помощника авторские методики, например, короткие 5–15-минутные медитативные практики на расслабление и работу с образами. В этом случае бот может подобрать упражнение под конкретный запрос, помогая человеку успокоиться и вернуться к делам.

По ее мнению, главный риск подстерегает там, где начинаются поиски диагноза или попытки справиться с проблемой в одиночку. Если апатия затянулась на две недели, появились проблемы со сном или панические атаки — бот бессилен. А если возникают мысли о самоповреждении, медлить нельзя: нужен звонок в экстренные службы. Савюк напоминает о рекомендациях ВОЗ, которые призывают к осторожности: даже самые умные алгоритмы не могут заменить врача, а передавать им личные данные и воспринимать их советы как план лечения — опасно. Итог прост: ИИ — отличный помощник для «текущего ремонта» настроения, но капитальные работы в душевном здоровье лучше доверить профессионалу.

