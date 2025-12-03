Психолог объяснила связь между одиночеством и импульсивными покупками

Для многих россиян, как показывают опросы, импульсивный шопинг стал привычным способом справиться с чувством одиночества. Клинический психолог Марианна Абравитова объясняет, что такие покупки — это лишь попытка заглушить внутреннюю пустоту и тревогу, возникающую из-за нехватки живого общения и эмоциональных связей. В момент выбора и оплаты возникает кратковременное облегчение, но как только вещь оказывается в руках, ее магическая сила исчезает, оставляя после себя лишь чувство разочарования и новый виток зависимости. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Психолог называет это явление «замещением одиночества вещизмом», которое является лишь видимой частью более глубокой эмоциональной проблемы. Настоящее решение лежит не в торговом центре, а в сфере человеческих отношений. Осознание того, что покупки не заполняют внутреннюю пустоту, — это первый и самый важный шаг к изменениям.

По ее словам, тем не менее сегодня существует множество доступных возможностей для расширения круга общения. От тематических онлайн-сообществ и клубов по интересам до районных культурных центров, спортивных секций и даже открытых танцевальных площадок — везде можно найти единомышленников и выстроить новые социальные связи. Главное — преодолеть внутренний барьер и сделать первый шаг к активности.

Эксперт подчеркнула, что путь из одиночества лежит через осознанные усилия по налаживанию контактов, а не через кошелек. Если же самостоятельные попытки не приносят результата, не стоит бояться обратиться за помощью к психологу. Профессионал поможет разобраться в причинах замкнутости, распутать клубок внутренних противоречий и найти реальные, а не иллюзорные способы почувствовать себя частью мира.

