Психолог Овчаренко назвала причину пересмотра возрастных периодов

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела возрастные границы и официально установила, что молодость теперь длится до 45 лет. По словам психолога Ларисы Овчаренко, это решение несет за собой ряд рисков, вроде отказа принятия ответственности, приобретения собственной идентичности и автономии. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что причина пересмотра возрастных периодов кроется в медисследованиях. Кроме того, растущая продолжительность жизни тоже заставляет пересматривать возрастные группы.

По мнению эксперта, продление возрастной группы молодежи до 45 лет может спровоцировать скачок инфантилизма и продление несамостоятельной жизни. К тому же с увеличением репродуктивного возраста у женщины пересматривается тенденция к более позднему рождению детей, которая станет только усиливаться.

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