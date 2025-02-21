Психолог перечислила последствия для детей от деспотичной матери

Деспотичная мать является фигурой, оказывающей глубокое влияние на формирование личности ребенка. По словам психолога Анны Кулешовой, контроль и подавление, характерные для авторитарного воспитания, могут иметь деструктивные последствия в сексуальной жизни детей. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что одной из наиболее частых проблем, которые возникают у детей деспотичных матерей, является непринятие своего тела. Регулярная критика внешности может привести к стеснительности, избеганию интимности и неспособности получать удовольствие от близости. Это затрудняет установление здоровых сексуальных отношений во взрослом возрасте.

По мнению эксперта, такие матери нередко подавляют проявление индивидуальности дочери, навязывая ей свои взгляды и убеждения. Это может в будущем стать итогом того, что дочь станет бояться выражать свои сексуальные желания. У сыновей деспотичный контроль может подавлять их мужское начало и формировать зависимость от мнения матери, что проявляется в двух крайностях: идеализация женщин, в которых сын ищет материнское отражение, или страх и недоверие к ним, которые связаны с опасением повторения контроля.

Ранее ученые узнали, почему мама любит сына или дочь сильнее.