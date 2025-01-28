«Всегда есть любимчик»: ученые узнали, почему мама любит сына или дочь сильнее

Ученые Школы семейной жизни Университета Бригама Янга (США) провели исследование на тему «Метаанализ гендера и других предикаторов родительской любви». Выяснили, кого в семьях из детей любят больше всего. Об этом пишет gazetametro.ru со ссылкой на отчет авторов и иностранный источник.

Группа специалистов опросила не меньше 20 тысяч человек и проанализировала более 30 научных статей по семейной психологии. Проверили большую базу данных, которая помогла выяснить, кто же в семье чаще является ребенком-фаворитом.

Результаты противоречат общепринятому представлению, согласно которому больше любят младших отпрысков. Как оказалось, на деле мамы и папы отдают предпочтение старшим детям. Не исключают, что причина в наименьшей необходимости проявлять контроль.

Также выяснили, что на 11% чаще в семьях любят больше девочек, а не мальчиков. Опять же вопреки представлениям общественности.

«Мы предполагаем, что это связано с тем, что их легче развлечь. Десятилетия исследований показывают, что девочки в среднем чаще играют в помещении, в небольших группах, а мальчики — на улице, в больших группах. Это означает, что мальчиков сложнее воспитывать» — отметил ведущий автор исследования Александр Дженсен в интервью The Telegraph.

Сговорчивые дети также получают статус фаворитов у родителей, так как им легче завоевать их одобрение. Однако российские эксперты добавили, что суть скрывается не в возрасте и поле, и даже не чертах характера. Например, детский психолог Дарья Дугенцова связала это с травмами самих взрослых и ощущениями, с которым они стали родителями. В случае, если мама росла с братом, то она может переложить модель-обиду на сына. То есть, проблема предпочтений скрывается в непроработанных травмах и незакрытых гештальтах прошлого.

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