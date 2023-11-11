Психолог Пименова рассказала, как избавиться от негативных убеждений

Важно отметить, что у человека еще с детства формируются ментальные блоки. И ситуация с возрастом только ухудшается, из-за чего и возникают негативные убеждения. Однако, от них можно избавиться. Советами о том, как это сделать, поделилась Полина Пименова. Как пишет портал «Дни.ру» , она является психологом цифр и цвета.

По словам специалиста, у живущих в подсознании ментальных блоков есть несколько уровней. Так или иначе, важно их отслеживать и менять реакции на повседневные события. Благодаря этому создается почва для позитивных перемен в жизни.

Следующее, что нужно сделать – выписать все негативные убеждения и найти к каждому что-то положительное в настоящем времени. Такое упражнение сместит фокус с отрицательных установок. Определить позитивные высказывания недостаточно – важно перечитывать их ежедневно.

Также можно обратиться за помощью к людям: либо к специалисту, либо познакомиться с теми, кто вас вдохновляет. Окружение человека должно быть счастливым и воодушевленным.

Напомним, ранее другой эксперт рассказал, как человек может управлять исполнением своих желаний.