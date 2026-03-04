Психолог предупредила о рисках чрезмерного использования ИИ детьми

Чрезмерное увлечение технологиями искусственного интеллекта в детском возрасте способно негативно сказаться на формировании мышления и аналитических навыков. Об этом « Газете.Ru » сообщила психолог Наталья Наумова.

По ее мнению, использование нейросетей детьми должно быть ограниченным и происходить под контролем взрослых. Специалист отметила, что школьникам необходимо самостоятельно учиться искать и анализировать информацию, сопоставлять источники, формулировать выводы и выполнять письменные работы. Если же ребенок полностью перекладывает учебные задачи на искусственный интеллект, это может привести к снижению уровня развития мыслительных операций. В результате, подчеркнула эксперт, формируется поверхностное восприятие информации, что делает подростков более уязвимыми, в том числе перед мошенническими схемами.

Наумова добавила, что важнейшую роль в развитии когнитивных функций играют чтение и математика. Именно в детстве закладываются основы логического мышления, памяти и способности к анализу. По ее словам, регулярные интеллектуальные усилия помогают поддерживать эффективную работу мозга в долгосрочной перспективе.

Психолог подчеркнула, что родителям важно следить за тем, чтобы ребенок не заменял собственную работу готовыми решениями из нейросетей, а продолжал развивать навыки самостоятельного мышления и обучения.

