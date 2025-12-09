«Выключили целый мир»: блогер Пучков выступил в защиту детей после блокировки Roblox

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, раскритиковал блокировку платформы Roblox в России, назвав это решение ударом по детскому миру. Он заявил, что ему жаль детей, и предложил изменить подход к ограничениям. Об этом сообщает Lenta.ru.

В эфире радиостанции Пучков описал Roblox не просто как игру, а как целую вселенную для ребенка, где он общается, строит и развивается. По его мнению, резкое отключение этой платформы стало для многих детей болезненным разрывом привычной реальности.

Он призвал власти к более целенаправленному и единому подходу, подразумевая, что точечные запреты не решают системных проблем.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о десятках тысяч обращений от детей и родителей, недовольных блокировками. Роскомнадзор заявил, что решение о запрете Roblox связано с обнаружением на платформе запрещенного контента, включая призывы к насилию.

Ранее стало известно, что Roblox могут вернуть в Россию.