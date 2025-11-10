Психолог предупредила об опасности буллинга для психики подростков

Подростковая травля представляет собой не просто конфликт между сверстниками, а глубокое психологическое повреждение, способное оказать влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Как пояснила в эксклюзивном интервью Pravda.Ru психолог Алиса Метелина, буллинг формирует у ребенка устойчивое ощущение незащищенности и требует от родителей особого такта и участия.

По ее словам, критической ошибкой взрослых становится игнорирование проблемы или попытка переложить ответственность на самого подростка. Фразы вроде «разберись сам» или «дай сдачи» только усугубляют травму, усиливая чувство одиночества и беспомощности. Вместо этого психолог рекомендует создать безопасное эмоциональное пространство, где ребенок сможет без страха рассказать о переживаниях.

Эксперт подчеркнула, что алгоритм действий для родителей включает несколько обязательных этапов. Первостепенной задачей становится полноценное выслушивание без осуждений и преждевременных выводов. Подросток должен ощущать, что его переживания принимаются серьезно, а родительская поддержка остается безусловной. Только установив доверительный контакт, можно переходить к поиску конструктивных решений. Системное взаимодействие со школой составляет вторую важнейшую составляющую преодоления буллинга. Начинать диалог следует с классного руководителя, при необходимости подключая администрацию учреждения. В случаях физического насилия обязательно медицинское фиксирование повреждений. Специалист подчеркивает, что конструктивный диалог с педагогами без агрессии и обвинений дает значительно более эффективные результаты, чем конфронтация.

По ее мнению, правильные действия родителей помогают не только остановить травлю, но и предотвращают формирование затяжной психологической травмы, которая могла бы проявиться во взрослой жизни. Осознанное участие взрослых демонстрирует ребенку, что его безопасность и достоинство являются безусловной ценностью.

