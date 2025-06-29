Психолог раскрыла идеальную разницу в возрасте для отношений

Исследования показывают, что удовлетворенность браком заметно падает в парах с существенной разницей в возрасте, в отличие от пар, где партнеры близки по возрасту. Например, супруги с разницей в возрасте до трех лет демонстрируют большую удовлетворенность, чем те, у кого этот показатель составляет от четырех до шести лет.

Подобным образом, пары с разницей в возрасте от четырех до шести лет более удовлетворены браком, чем союзы, где один из партнеров старше другого на семь лет и более. В целом, удовлетворенность отношениями снижается с увеличением разницы в возрасте, поэтому исследователи предполагают, что пары с большой разницей в возрасте менее устойчивы к жизненным трудностям, таким как финансовые проблемы и болезни.

По мнению эксперта, психологи обычно считают, что наибольшая психологическая совместимость наблюдается в парах, где мужчина старше на 5-6 лет. Подчеркивается, что эмоциональное созревание у мужчин происходит медленнее, поэтому 35-летний мужчина и 28–30-летняя женщина могут находиться на одном уровне зрелости. Такие пары реже сталкиваются с конфликтами и лучше понимают друг друга.

В связи с этим разница в 5-6 лет представляется наилучшей, поскольку более взрослый мужчина способен дать партнерше ощущение уверенности благодаря своему жизненному опыту, но при этом разница не настолько велика, чтобы ценности партнеров значительно отличались.

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