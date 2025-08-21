Психолог раскрыла влияние финансовых вопросов на семейные отношения

Финансы в отношениях часто становятся молчаливым языком невысказанных ожиданий и скрытых конфликтов. Как отмечает психолог Мария Роженко, хотя современные пары готовы часами обсуждать чувства, тема денег остается одним из главных табу. Эта непроговоренность годами копится и может привести к серьезному кризису доверия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт выделяет четыре ключевых аспекта финансового поведения: траты, накопления, заработок и инвестиции. Одни люди тратят импульсивно, другие обдуманно; одни копят на черный день, другие — на конкретные цели. Эти различия не делают кого-то правильным или неправильным — они отражают личный опыт и семейные установки. Однако если один партнер живет по принципу «отложить на будущее», а другой следует правилу «бери от жизни все», конфликт становится неизбежным.

По словам эксперта, сокрытие крупных трат или кредитов разрушает отношения не меньше, чем физическая измена. Тайные займы или покупки партнер воспринимает как предательство — ведь совместные финансы предполагают общую ответственность. Чтобы избежать этого, необходим открытый диалог: важно понять, какие установки о деньгах каждый унаследовал из детства, что считать разумной тратой, и как действовать в случае финансового кризиса.

