Психолог рассказал, как отпустить человека, если он разлюбил

Психолог высшей категории и психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru рассказал , как отпустить человека, у которого остыли чувства.

Любовь в отношениях многие описывают по-разному, но чаще это сочетание трех вещей. Психолог Лунюшин относит к ним взаимное понимание, поддержку и принятие. Однако когда один партнер перестает понимать другого, то чаще это приводит к болезненному разрыву.

Остывание чувств также характерно во многих парах, но в случае, если остаются три перечисленные основы, то отношения еще могут существовать. В других сценариях людей может объединять выгода, что не очень здоровый показатель.

«Некоторые пары живут вместе, потому что есть какие-то выгоды, ради чего жить с нелюбимым человеком. Их много: материальные и моральные причины, страхи, убеждения. Люди вместе, хотя не уважают друг друга, не понимают совершенно друг друга, не помогают ни морально, ни материально», — уточнил специалист.

Также он отметил, что не каждый человек в силу своих психологических особенностей может понимать другого, а также идти на уступки. Способность договариваться в здоровых отношениях даже важнее, чем ощущения.

При этом важно понимать, что один не является потребителем другого. Если наблюдается выгода и созависимость, по словам психолога, нужно прекращать отношения, а не отпускать их. Желательно сконцентрироваться на улучшении своей жизни без участия бывшего партнера. Со временем человек «перерастет» ситуацию.

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