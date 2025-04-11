Психолог рассказал, как уйти от мужчины-тирана

НЛП-психотерапевт и когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru рассказал , как разорвать болезненные и нездоровые отношения с абьюзером.

Как объяснил специалист, часто женщин или мужчин в губительных отношениях что-то удерживает. Это может быть зависимость, материальная или моральная. Также пары может держать общий бизнес, недвижимость, дети и страх остаться в одиночестве. Жертвы абьюза часто находят любые аргументы и причины, чтобы остаться, веря, что партнер изменится.

Психотерапевт отметил, что часто женщины боятся остаться одни, а тираны и абьюзеры эти фобии подпитывают, чтобы жертва не ушла. К тому же, часто особы вступают в отношения по треугольнику Карпмана: играют роль жертвы, преследователя или спасателя. Все это формируется с детства, определяя ключевые потребности и эмоции, которые хочется получить от возлюбленного.

«Синдром жертвы — это неосознанное желание страдать и человек неосознанно ищет себе партнера, от которого можно страдать. Для того, чтобы уйти от отношений с абьюзерами, необходимо понять причины необходимости создания таких отношений, а после — их решить», — резюмировал психолог Сергей Лунюшин.

Помочь в уходе от абьюзера можно, обратившись за профессиональной помощью. Определив свой тип в отношениях по печально известному треугольнику, можно будет определить способ работы над собой.

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