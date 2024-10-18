Психолог Рыжов рассказал о новом феномене кризиса 25-летних

Доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Борис Рыжов рассказал «Газете.Ru» , что такое кризис 25-летних и почему это настоящий бич современного общества.

Феномен описывают как череду упущений. Как объяснил профессор, 25-летние сейчас все чаще отстают от прошлого поколения, не вступают полноценно во взрослую жизнь, хотя им положено становиться более самостоятельными и самодостаточными. То есть, они занимаются саморазвитием и собой, не знают чего хотят и не приносят обществу конкретной пользы.

«Люди достигают биологической зрелости, но психологически оказываются не готовы к требованиям взрослой жизни. Это может приводить к разочарованию в жизни, депрессии, трудностям в построении карьеры и личных отношений», – рассказал профессор.

Специалисты отмечают, что общественно полезная работа может принести реализацию, но об этом попавшие в кризис молодые люди почему-то забывают, фокусируясь лишь на личном.

Ранее сообщалось, что психолог нашел одну из причин, по которой россияне ощущают себя несчастными.